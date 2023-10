Un flash di Dagospia del 4 agosto li aveva “avvistati” insieme in pizzeria. Ma Simona Branchetti, volto noto di Mediaset, all’indomani dei nuovi fuorionda di Andrea Giambruno e del post di rottura pubblicato da Giorgia Meloni non ci sta a farsi coinvolgere in retroscena. “Io e Giambruno siamo amici da 10 anni. Chi lo conosce sa che è un burlone, che scherza con tutte. Io non c’entro niente e voglio essere lasciata fuori“, dice in un’intervista rilasciata a Repubblica.

Sottolineando che, appunto, si conoscono da tempo e che fanno parte entrambi di “un gruppo consolidato col quale di tanto in tanto ci si vede”, Branchetti, conduttrice di MorningNews rivendica: “Uscire in pizzeria è una cosa normale”. Tanto che, dice, “in qualche occasione ci siamo frequentati anche con Giorgia”.

Nessun pettegolezzo quindi, anche perché “da giugno ho un compagno a cui tengo molto e non mi va di finire nel calderone”. Per la giornalista, le frasi di Giambruno andate in onda nel fuorionda di Striscia la Notizia e rivolte a colleghe al momento anonime, sono sì “volgari e inappropriate” ma vengono “da un burlone, un ragazzo sopra le righe” che in azienda è conosciuto per il suo utilizzo di “espressioni colorite”. La vicenda, continua Branchetti, “è strumentale e aggressiva nei confronti di un collega che avrà pure toni e modi discutibili, però lo conosciamo: è uno che gioca in modo anche pesante con tutte, dalla barista alla co-conduttrice, giovani e meno giovani”. Proprio per questo suo modo di fare conosciuto in azienda, a quanto pare “nessuno si è scandalizzato nel vederlo scherzare con le ragazze della sua squadra. Da qui a creare un mostro ce ne corre”, dice ancora la conduttrice.

Da lui, comunque, non era mai uscito nulla del rapporto con Giorgia Meloni, tanto che in pubblico “hanno sempre mostrato grande rispetto reciproco”. Il giornalista, però, conclude Branchetti, era stato avvertito del rischio di esporsi in video da compagno della presidente del consiglio: “Ma lui ha sempre difeso il diritto a esercitare il suo lavoro”.