“La malattia? Ho avuto i pensieri più brutti ma è anche il motivo che mi ha fatto reagire in fretta”. A poco più di ventiquattr’ore dal debutto sulla pista di Ballando con le Stelle, Wanda Nara torna a parlare della malattia e lo fa senza troppi giri di parole, spiegando come ha reagito quando ha avuto la diagnosi e come la forza della sua famiglia sia stata fondamentale. Per la prima volta, benché indirettamente, la showgirl e procuratrice calcistica conferma le indiscrezioni che circolano dalla scorsa estate, ammettendo di essere malata di leucemia. “È stata una svolta totalmente imprevista. Sto cercando di vivere con la stessa forza di prima, valorizzando ogni giorno la vita”, spiega in un’intervista al Corriere della Sera. “Pensavo da sempre che niente conta più della salute, ora, ovviamente, di più. E voglio stare con la gente che amo, non farmi problemi per cavolate, quella è la cosa più importante”.

A rendere le cose un po’ meno complicate e, in parte, più gestibili è stata la diagnosi precoce: tutto è cominciato con una serie di analisi fatte quasi per caso, ad agosto, a causa di una strana stanchezza cominciata poco prima di un viaggio. “Dopo l’esito sono stata ferma un paio di giorni. Ho dovuto capire la situazione. Ora cerco di viverla valorizzando di più ogni attimo della mia vita”, ammette la showgirl argentina, che nel suo paese ha da poco condotto MasterChef. Ma proprio la scoperta di essere affetta da una malattia così grave l’ha costretta a fare i conti con uno di quegli imprevisti che ti cambiano la vita e ti spingo a un passo dal baratro. Non è stato facile, ammette, tanto da avere “i pensieri più brutti, soprattutto da mamma. Ma è anche il motivo che mi ha fatto reagire in fretta: sento di essere il motore della mia famiglia, se cado io cadono tutti, tipo domino”.

E proprio la forza della sua famiglia e la fede l’hanno spinta a reagire: “Credo molto in Dio e penso che questo sia quello che tocca a me. Mi piace prendermi cura della mia famiglia enorme e va bene se tutti si appoggiano a me”. Ora però guarda al futuro, a Ballando con le stelle – Milly Carlucci l’ha corteggiata per tredici anni prima di riuscire ad averla nel cast – e non solo: “Volevo fare Ballando ed eccomi qui. Ora l’unica cosa che mi manca è recitare in un film. Sogno un ruolo drammatico. Vorrei mi vedessero in un’altra veste”.