Nemmeno il tempo di metabolizzare la notizia del giorno della separazione della premier Giorgia Meloni dal fidanzato Andrea Giambruno dopo quasi dieci anni di relazione, che su X (ex Twitter) centinaia di utenti hanno sfornato meme e battute ironiche. È soprattutto la pesca del noto spot della una catena di supermercati Esselunga ad essere stata presa in “prestito” per sdrammatizzare la situazione. Ai tempi della polemica e del dibattito attorno allo spot e al concetto di famiglia separata, soprattutto con la scena di un bambina che regala il frutto al padre con la speranza di una riconciliazione con la madre, la premier scrisse su X: “Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante”, in difesa della famiglia tradizionale.

Ed ecco che stamattina sono apparsi i primi meme con “Giancoso”, così spesso viene chiamato Andrea Giambruno sui social, al posto del padre dello spot con una pesca in mano. Partono gli irriverenti The Jackal con “La pietra rimane pietra e la pesca è solo pesca”. In riferimento ad un’altra frase cult del post della Meloni che gira sui social: “Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”. Il vignettista Natangelo ritrae Giambruno preso a calci con la frase fuori campo della premier: “Toh. E pigliate sta pesca!”.

Ma moltissimi utenti comuni hanno lanciato le loro frasi e le battute indirizzate tutte all’ormai ex fidanzato d’Italia: “Ma quindi lo spot della pesca era un pizzino?”, “Ginevra valutando l’idea della pesca per sistemare questa bella famiglia tradizionale…”, “Ginevra tra qualche anno all’Esselunga comprerà una pesca e tornerà tutto come prima”, “…ed è subito caccia alla pesca”. E ancora “dalla banana alla pesca è un attimo”, “Ma come? Così? Senza un tentativo di mandargli una pesca?”, “Ma come? Proprio ora che ci stavano quasi convincendo che bastasse una pesca a salvare le relazioni in crisi…” e “Cinquanta sfumature di pesca”. C’è chi si lancia anche in qualche riflessione seria: “Regalate una pesca ad ambedue. Quindi è bastato un servizio per far naufragare la ‘famiglia tradizionale’, quella da salvare a tutti i costi con una pesca quella sventolata ossessivamente per i boccaloni”.