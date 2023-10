Intrattenimento, attualità e politica si incontrano e commentano la notizia del giorno (di quelle leggere, va da sé). Si tratta della separazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno. A dare la notizia è stata la Presidente del Consiglio via social: “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui”, ha esordito Meloni oggi 20 ottobre. Poi ha aggiunto: “Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto“.

“Difenderò quello che siamo stati – ha continuato -. difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo”. “Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua“, ha infine concluso a corredo di un vecchio scatto insieme a Giambruno e alla figlia Ginevra. Solo su Twitter e solo nel momento in cui si sta scrivendo, il post ha raggiunto 1.6 milioni di visualizzazioni e più di 11.500 ‘mi piace’. Tra questi, ce n’è uno particolare. Si tratta di quello di Elon Musk, l’imprenditore, fondatore di Space X, amministratore delegato di Tesla, proprietario e presidente di X (ex Twitter). Infatti, basta collegarsi sul profilo di Elon Musk (160.519.707 follower) e, a destra, nella sezione ‘mi piace’ si trovano i like di Mr. X. Scendendo di poco, ecco il famigerato ‘like’ al post di Giorgia Meloni. I due si erano incontrati nel mese di giugno. L’incontro a palazzo Chigi si era incentrato in particolar modo sulla deregulation europea, i rischi legati all’intelligenza artificiale e la denatalità.

LE PAROLE DI GIAMBRUNO E L’INDISCREZIONE DI DAGOSPIA: “FUORI DA MEDIASET”

La notizia della separazione è arrivata il mattino successivo ai video e agli audio resi pubblici da Striscia La Notizia. Il programma di Antonio Ricci, infatti, ha mandato in onda degli imbarazzantissimi fuori onda di Giambruno. Il conduttore si era lasciato andare ad affermazioni di questo livello: “Tu sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti io e te? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco?”, le sue parole rivolte ad una collega. E ancora: “Come amore? Lo sai che io e … (il nome non è stato fatto) abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu, però stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome, anche le foursome con…” (il nome è stato coperto da un suono)”; “Mi posso toccare il pacco mentre ti parlo?”. Non finisce qui. Stando a quanto riportato da Dagospia, infatti, Andrea Giambruno sarebbe fuori anche da Mediaset: “Dovrà dire addio al ‘diario del giorno‘”, scrive il sito di Roberto D’Agostino. E l’impressione è che se ne tornerà a parlare molto presto.