Ora che Britney Spears ha aperto il vaso di Pandora, Justin Timberlake ha intenzione di rimanere in silenzio. Secondo il DailyMail il cantante non commenterà quanto raccontato dalla ex fidanzata nel memoir The Woman in Me in uscita il 24 ottobre a proposito della gravidanza che, nel 2000, la coppia decise di interrompere. Questo non vuol dire che non sia rimasto di stucco: “Justin pensava che fosse una decisione presa insieme e che [Britney, ndr] intendesse non parlarne mai e rimanesse segreta per sempre”, riferisce una fonte alla testata britannica. Ciononostante Timberlake “cercherà di non dire nulla al riguardo perché sa che qualunque cosa dirà da questo momento sarà probabilmente usata contro di lui”. L’artista, infatti, sarebbe conscio che il modo in cui ha trattato Britney in passato potrebbe “tornare a perseguitarlo”.

Fidanzatini d’America dal 1999, Justin e Britney si sono detti addio nel 2002 e l’interprete di Oops!… I did it again è sempre stata additata come fedifraga. Una narrazione portata avanti in primis dallo stesso Timberlake, che nel video di Cry Me a River ha denigrato la propria ex scegliendo come protagonista della clip una sosia della Spears. Negli anni le ha pure riservato frecciatine poco eleganti che lo hanno spinto molto più tardi a scusarsi per quei “passi falsi” che, per sua stessa ammissione, hanno contribuito a “un sistema che condona la misoginia e il razzismo”. E ancora: “Sono profondamente dispiaciuto per i momenti della mia vita in cui le mie azioni hanno contribuito al problema, in cui ho parlato a sproposito o non ho espresso ciò che era giusto” ha scritto sui social nel 2021.

Se è vero che la colpa, nella fine di una storia d’amore, è sempre da dividere a metà, nell’autobiografia Britney svela di essere stata tradita da Justin con una celebrità della quale non fa il nome per non metterla in imbarazzo. I tabloid, però, non accettano che si dica il peccato ma non il peccatore, e per questo hanno rivelato l’identità della donna. Si tratterebbe di Nicole Appleton delle All Saints, e a dirla tutta non è neppure un segreto visto che la tresca finì sulle prime pagine delle riviste scandalistiche già 20 anni fa.

Quel che invece risulta inedita è la descrizione che secondo Us Weekly la Spears avrebbe fatto della reazione di Justin nel momento in cui lei stessa ha interrotto la gravidanza: mentre la cantante “piangeva e singhiozzava” sul pavimento del bagno lui avrebbe preso a “strimpellare la chitarra” pensando che “forse la musica avrebbe aiutato” a confortare una 19enne che aveva appena deciso di non far vedere la luce al frutto del loro amore.