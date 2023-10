“È stato rimosso, lo rivedremo oppure no?“. Così Claudio Cerasa – direttore de Il Foglio – in diretta, ospite di Diario del Giorno, ha chiesto al sostutito di Andrea Giambruno, Luigi Galluzzo, cosa succederà nelle prossime settimane. Senza ottenere risposta. La domanda arriva dopo ore frenetiche, quelle nelle quali la premier Meloni ha messo fine alla sua relazione con il compagno giornalista Andrea Giambruno dopo i fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia. Da lì, molte le indiscrezioni sul futuro del conduttore del programma di Rete 4: “Andrea Giambruno fuori anche da Mediaset: dovrà dire addio al ‘Diario del Giorno’”: così Dagospia con un lancio flash. E l’indiscrezione trova conferma in una nota Ansa: “È stata sospesa la conduzione di Andrea Giambruno a Diario del Giorno su Rete4 e l’azienda sta valutando con attenzione i fatti“. Così un portavoce del Biscione.