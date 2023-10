Mentre il tormentone Giambruno non accenna a placarsi, Fabrizio Corona si inserisce nel dibattito sulla rottura tra il giornalista e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Secondo il fotografo, al centro delle cronache per le rivelazioni sul nuovo scandalo scommesse nel calcio, dietro alla separazione ufficializzata dalla premier non ci sono solo i fuorionda pubblicati da Striscia la Notizia, ma addirittura un nuovo flirt della leader di Fratelli d’Italia con un collega di partito: “Meloni avrebbe una relazione da qualche tempo con l’assessore Manlio Messina“, si legge. Anche se lui smentisce tutto: “Apprendo dal sito di Fabrizio Corona di una mia presunta storia con Giorgia Meloni. Ho chiamato direttamente lo stesso Corona, conoscendolo da molti anni, e mi conferma che la notizia è falsa ma che gli serve solo a fare aumentare lo share del suo nuovo sito. Ecco chi è Fabrizio Corona”, ha scritto su Facebook.

In effetti, Open ha effettuato un’operazione di debunking e verifica delle foto pubblicate sul sito di Corona per provare la vicinanza tra i due. Salta così fuori che si tratta di foto in alcuni casi tagliate ad arte per far credere che i due si trovassero da soli, in altri addirittura si è usato un programma di elaborazione delle immagini per ritoccarle eliminando le persone dallo scatto.

Manlio Messina nel 2017 è stato nominato da Giorgia Meloni coordinatore regionale di Fratelli D’Italia per la Sicilia Orientale. Dal 5 luglio 2019 ricopre la carica di assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione. Partendo da questi aspetti, il sito sostiene che i viaggi di Meloni a Catania siano diventati più frequenti negli ultimi tempi e a testimoniarlo ci sarebbero proprio le foto che, però, risultano ritoccate.