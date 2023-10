Micol Olivieri, conosciuta per aver recitato nella celebre serie televisiva “I Cesaroni,” ha condiviso con i suoi fan una notte d’ansia in seguito a una situazione particolare con suo figlio Samuel, di 6 anni. Nelle sue Instagram stories, l’attrice ha confidato le sue preoccupazioni, svelando un dettaglio personale che molti non conoscevano: la sua emetofobia. “Ho un’ora di sonno, Samu questa notte non si è sentito bene”, ha esordito Micol sottolineando che questa situazione normalissima per qualsiasi genitore, si è trasformata per lei in un incubo. Il motivo? Per rivelarlo, ha svelato il suo segreto: l’emetofobia.

“Per tutte quelle che si sono preoccupate per me e non per Samu perché sanno che sono emetofobica, ossia ho la fobia del vomito, sto bene. Anche se è il mio incubo perché è proprio quello che tutti i fobici cercano di evitare nella vita e poi si trovano a doversi scontrare con la propria fobia”, ha spiegato. L’emetofobia è infatti una paura intensa e irrazionale del vomito o della nausea, e per chi ne è affetto, situazioni come queste possono essere particolarmente angoscianti.

L’attrice ha rivelato anche di essere stata in terapia per anni nel tentativo di imparare a gestire questa fobia che le può rendere difficile la vita: ha sottolineato quanto sia invalidante questa paura, specialmente quando i suoi figli stanno male. “Sono stata in terapia per anni per cercare di gestirla ma è invalidante. Ieri ho avuto un attacco di panico ma per fortuna se i miei figli stanno male affronto tutto. Entro in modalità iper controllo e tengo a bada le mie ansie. Lui povero però è stato bravo. Poi ho scoperto che non esistono più i farmaci antiemetici in supposta. Follia questa cosa”, ha concluso.