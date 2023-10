“Io prendo le distanze dal suo modo di fare giornalismo perché per me lei è un’incapace. Spero che sia una bella donna, almeno questo la potrebbe salvare”. Con questa frase Fabrizio Corona ha chiuso la propria ospitata a Radio Radio, dove era stato chiamato a commentare la vicenda da lui scoperchiata circa le scommesse illegali nel mondo del calcio. A fare irritare l’ex re dei paparazzi è stata una domanda della speaker Valeria Biotti, che gli ha chiesto se fosse vera la sua intenzione di fare outing ad alcuni atleti. A Dillinger News infatti Corona aveva dichiarato: “Ho deciso di muovermi nel retro mondo del calcio per svelare le tante storture che vi si nascondono. Non solo scommesse, ma c’è ben altro. Parleremo presto, per esempio, di calciatori gay e del perché nessuno di loro ha mai svelato pubblicamente di esserlo”. Biotti lo ha quindi interrogato: “Senti Fabrizio, ho letto una tua dichiarazione su un altro filone che riguarda un altro tema sul mondo del calcio. Ho letto che avresti l’intenzione di svelare i nomi di alcuni calciatori che sono omosessuali. In questo caso non c’è ovviamente nessun reato ovviamente. Ti volevo chiedere se sia vero e perché?”.

LA REAZIONE DI FABRIZIO CORONA – Fabrizio Corona ha perso le staffe e ha così replicato alla sua interlocutrice: “Dai, ma mi fai in questo momento questa domanda? Ma vergognati, cosa fai gossip davanti a un’inchiesta del genere?”. “Non è gossip, è diritti” ha osservato la speaker, ma Corona non ha voluto sentire ragioni e ha attaccato la giornalista: “Ma che diritti e diritti. Vai sul mio canale Telegram e ti do le prove di un giocatore. Ma che domande fai in questo momento, che lavoro fai? Stai parlando di un’inchiesta che può chiudere il calcio italiano, che manda le squadre più importanti in serie B, che elimina metà della squadra della nazionale e mi chiedi dei gay? Ma ce la fai? Non sei capace”. L’alterco è proseguito con la speaker che ha difeso la propria posizione: “Sono convinta sia un tema rilevante. Intanto prendiamo le distanze dalle affermazioni che ha fatto all’Ansa”, e l’ex re dei paparazzi prima di congedarsi ha fatto un ultimo affondo: “Io prendo le distanze dal suo modo di fare giornalismo perché per me lei è un’incapace. Spero che sia una bella donna, almeno questo la potrebbe salvare”.

LA PRECISAZIONE DELLA GIORNALISTA – A chi ha sottolineato il mancato intervento dei colleghi nel difenderla, la diretta interessata ha poi fatto sapere sui social: “A tutti coloro i quali stiano rimarcando il fatto che le persone in studio con me non mi abbiano ‘difesa’, ricordo semplicemente che – in quanto professionista – sono perfettamente in grado di rispondere da sola; e questo chi lavora con me lo sa bene. Usciamo dalla logica che ci sia sempre una donzella in difficoltà da salvare, perché sulla difensiva oggi sembrava più che altro chi ha chiuso la telefonata, non certo io”.

