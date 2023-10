Elisabetta Gregoraci non fa mistero di suoi rapporti con l’ex marito Flavio Briatore e d’altronde non ce ne sarebbe motivo perché si tratta di rapporti ottimi. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la conduttrice ha spiegato: “Sono contenta del nostro rapporto. Ho sempre odiato le recriminazioni, i dispetti e i litigi dopo il matrimonio e con Flavio non abbiamo mai vissuto tutto questo. Ci siamo concentrati su Nathan. Viviamo a 500 metri di distanza, ogni sera ceniamo tutti e 3 insieme, più spesso da lui. Il Natale lo passiamo insieme. Se ad agosto faccio le vacanze con Nathan, gli ultimi due, tre giorni arriva anche lui”. Insomma, una famiglia comunque felice in quel di Montecarlo. Gregoraci sta vivendo una storia d’amore con Giulio Fratini, ex Roberta Morise e di Raffaella Fico. Nato nel 1992, nel 2020 è stato inserito nella lista Forbes imprenditori più rilevanti sotto i 30 anni. Di lui però durante l’intervista con Silvia Toffanin, Gregoraci non ha parlato.