Sophie Codegoni ospite di Verissimo non si è risparmiata e a Silvia Toffanin ha raccontato quanto accaduto con Alessandro Basciano, compresi i messaggi ricevuti dalla ex di lui – con la quale avrebbe avuto “un ritorno” – attraverso i social: “È stato a Ibiza con me per tre giorni, mi diceva di non postare nulla perché la sua ex era una pazza e avrebbe creato problemi con la figlia”. In poche parole, Basciano avrebbe spacciato Codegoni, neo mamma della loro bambina, per una ex “assillante”. Ora, chi sarà stato a rivelare il nome e cognome della presunta amante? Certo, Fabrizio Corona: secondo l’ex re dei paparazzi sarebbe la showgirl albanese Erjona Sulejmani che però ha categoricamente smentito dopo che in tanti sono andati a commentare sul suo profilo Instagram: “Mi dispiace per Corona che sia rimasto indietro di due anni con i tempi, ma nella vita non sono recidiva, soprattutto con gli sbagli! Prima di inventare caz*ate per favore informatevi e non mettete la gente dentro a questo circo”.