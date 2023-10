Immaginatevi il castello di Disneyland spalancare le sue porte per il regno della fantasia. Topolino che vi abbraccia e “I sogni son desideri” in sottofondo. Il mondo Disney proprio domani, 16 ottobre, festeggerà 100 anni. Era il 1923 quando Walt e suo fratello Roy presentarono al mondo la magia di un regno fantastico e unico nel suo genere. E mentre la famiglia Disney negli anni si è arricchita di personaggi, parchi, prodotti editoriali e merchandising, oggi sono state svelate le sorprese per questo longevo anniversario. Prime su tutte le numerose collaborazioni commemorative già lanciate a inizio anno. Da domani, 16 ottobre, su Disney+ arriva Once Upon a Studio. Il cortometraggio diretto da Dan Abraham e Trent Correy vedrà come protagonisti 543 personaggi. Ebbene sì: per la prima volta la famiglia Disney al gran completo sarà pronta a scattare una foto di gruppo in occasione del centenario.

Ora però voliamo come Peter Pan verso Portobello Road. Un mercatino social dei giorni nostri. Un’asta, per la precisione. “Crea100”, attiva in 18 Paesi, permetterà a fan e collezionisti di potersi aggiudicare un pezzo unico del gruppo Disney (tra cui Marvel, Pixar, Star Wars e 20th Century Fox). Tra il 12 e 30 ottobre dunque saranno messi all’asta ben 100 contributi speciali offerti da artisti di ogni ambito (moda in particolare) per raccogliere fondi a favore di Make-A-Wish, onlus che quotidianamente realizza i desideri di bambini affetti da gravi malattie.

Sullo store è possibile trovare davvero di tutto. A partire da una replica della scarpetta in cristallo solido creata su misura da Swarovski per il film live action del 2015 Cenerentola (attualmente quotata a 50mila euro). E ancora, la maxi-borsa a forma di Stregatto la tuta indossata da Beyoncé nel visual album Black is King (ad ora 1506€). Salendo di livello è possibile trovare anche “The boy and the bird”, una magnifica collana scultorea di alta moda SCHIAPARELLI by Daniel Roseberry ed ispirata dal volo di Cody sul dorso di Marahute nel film Disney Bianca e Bernie nella terra dei canguri. Realizzata in ottone dorato e impreziosita da oltre 10.000 cristalli Swarovski, al momento attuale è quotata 65mila euro. E come non citare poi il ritratto di Kate Moss ispirato a Trilli di David Downton, regalo di Charlotte Tilbury (ad ora a 3476 euro). Dopo queste cifre da capogiro (al pari di una corsa sulle montagne russe) termina il viaggio tra i cimeli Disney. Auguri, Topolino!