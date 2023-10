Idan Amedi, (Sagi) è un attore della celebre serie tv Fauda che è tornato nell’esercito (come ha confermato già nei giorni scorsi Sharon Levi, managing director degli Yes Studios, la società di produzione). Idam Amedi ha rilasciato un messaggio e un video: “Alla nazione di Israele e a tutti i soldati delle Forze di Difesa Israeliane, sia quelli della riserva che quelli in servizio attivo, Idan Amedi qui. Come potete vedere, oggi indosso un abbigliamento leggermente diverso. Questa non è una scena di “Fauda”. Questa è la vita reale. La nostra armata è stata chiamata in servizio sabato mattina, quando gli eventi nel sud di Israele sono iniziati. Volevo dirvi che, nonostante gli attacchi terrificanti e brutali in cui i nostri amici e cari sono stati uccisi, il nostro morale rimane alto”. Fauda racconta la macchina dell’intelligence di Tel Aviv, in cui i protagonisti sono gli agenti scelti e sotto copertura dell’unità Mista’arvim, che combattono contro Hamas. Prima di Amedi, anche Lior Raz, altro interprete della serie, ha fatto sapere di essere in prima linea, a Sderot.