Le faccende domestiche non sono il punto forte di Chiara Nasti. Lo ammette lei stessa molto candidamente in un video pubblicato su Instagram dopo aver chiesto consiglio ai follower circa una buona lavanderia a Roma. A chi le domanda perché non voglia provvedere in prima persona al lavaggio dei propri capi Nasti, moglie del calciatore Mattia Zaccagni, risponde di non aver mai imparato e di non essere nemmeno interessata a farlo. Il motivo? C’è qualcuno che lo fa al suo posto. “Posso essere più che sincera?” domanda ai propri seguaci sui social “non mi è mai piaciuto farle, non le ho mai fatte in vita mia, proprio in generale le faccende domestiche, figuriamoci addirittura la lavatrice che siamo allo step superiore. Se ho la possibilità, e non per questo sono una cattiva persona, di non farlo e ho chi lo fa per me, perché devo imparare?”. Anche la lavastoviglie è per lei un mondo del tutto sconosciuto: “No, manco quella. Vado a sotterrarmi” prosegue.

Quando si tratta di Thiago, il figlio avuto a novembre 2022, Chiara Nasti dice invece di fare tutto da sola, senza aiuti esterni, almeno fino a questo momento: “Con Thiago non ho aiuti e quindi mi occupo al 100% di lui infatti ho tantissimi momenti di sconforto, chi è mamma sa quant’è difficile. Soprattutto perché non ho i nonni in città, né da parte mia né da quella di mio marito. Ci sto insieme 24 ore al giorno e, soprattutto perché si tratta del primo figlio, non è semplicissimo però si fa”. Già questa estate l’influencer aveva raccontato sui social le difficoltà della nuova vita da madre: “Ho ansie e un miliardo di paure a volte vado in crisi totale e penso di non essere una brava mamma e ho tutti dietro che mi ricordano che sono bravissima nel farlo! A volte sì… non nego che mi manca un casino la spensieratezza che avevo prima ma poi ci sono quei momenti a fine giornata dove dorme beatamente a fianco a me e penso che non potevo fare scelta migliore, che provo un amore incondizionato per il mio bambino”.