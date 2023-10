Siamo spesso abituati a leggere e sentire notizie di giovani che si spostano dal Sud verso il Nord Italia. Per studiare, per lavorare, Milano e Torino sembrano le mete più ambite. Invece questa volta la storia va in direzione opposta. C’è una ragazza, Matilda Abbiati, originaria del Veneto, che frequenta l’Università Bocconi di Milano. Nella vita, oltre a studiare, fa l’influencer. Su TikTok, infatti, conta 145,3mila follower e 6.5 milioni di ‘mi piace’. Cosa pubblica solitamente? Contenuti riguardanti l’amore e altri sulla bellezza, oltre agli “What I eat in a day” (a cui prestare sempre particolare attenzione). Questa volta, invece, il contenuto è differente. In un filmato, che risale al 9 ottobre scorso, Matilda ha spiegato di volersi trasferire e Napoli: “Appena mi laureo in Bocconi vado a vivere a Napoli. O almeno questo è il piano”, ha esordito.

Quindi ha spiegato le motivazioni che l’hanno portata a questa idea: “A me Milano non piace per niente e lavorare qui sarebbe un incubo. Il mio fidanzato è napoletano e ogni volta che vado a trovare la sua famiglia io mi innamoro di Napoli. So che ogni città ha pregi e difetti, ma Milano non mi piace per niente, praticamente ha solo gli aspetti negativi di essere una grande città: il traffico, la criminalità, non sai mai cosa fare o dove andare perché è sempre tutto prenotato o c’è così tanta scelta che non sai cosa fare”. Ma c’è una cosa, in particolare, che la fa impazzire: “Milano ti mette fretta. Non so se siano le persone, l’aria o il traffico; sono stressata ogni volta che esco. Mi sento di fretta anche se non lo sono. Poi è zero sicura, per assurdo mi sento più sicura a Napoli. Io non dico che Napoli sia perfetta, lo so. Ma Milano non la sopporto”. La ciliegina sulla torta del capoluogo partenopeo? Il mare: “E poi a Napoli c’è il mare. E il cibo? Io sono veneta, so apprezzare il cibo del Nord ma non c’è paragone, così come con l’accoglienza. Basta vedere come si comportano i napoletani qui a Milano rispetto alle persone del Nord. Noi siamo tutti un po’ più freddi in generale. Quindi napoletani, tra tre anni arriverò, spero mi vogliate bene, ci vediamo”.

I commenti? “Come mi si riempie il cuore di gioia quando anche chi non è di Napoli riesce a percepire la sua magia. Ti aspettiamo a braccia aperte“, scrive Adriana. Stella, in dialetto: “Vien, sta cas aspett a te”. E ancora: “Ciao, anche io mi sono trasferita da Milano a Napoli come vuoi fare tu. Fallo, fidati, per me è stata la cosa migliore che io potessi fare”. Qualcuno, invece, non è d’accordo: “Non fare questo errore. Napoli è bella per farci una vacanza, poi stop”, “Napoli bella eh, ho tutti i miei familiari, ma laurearsi alla Bocconi e poi andare a fare la fame a Napoli non lo è”. “Ma cosa stai dicendo“, scrive un’altra utente. A lei Matilda ha risposto con un altro video: “Non so bene perché ma questo mio desiderio vi ha shockato. Io credo che ognuno, viaggiando e vedendo il mondo, abbia una città dove lascia il cuore. Ho amiche che vanno a Parigi o a Venezia due volte all’anno per quanto amano quella città. Io capisco molto bene il fascino che Milano può avere nei confronti di molte persone, semplicemente però non è quello che piace a me”.

E ancora ha aggiunto: “A me piacerebbe vivere una vita più lenta e tranquilla. In tantissimi avete parlato del problema lavoro a Napoli. Non conosco benissimo la situazione ma ci sono certi lavori che puoi fare ovunque. Vi assicuro che, con il costo della vita milanese, la situazione non è migliore. Sicuramente a Milano ci sono molte più opportunità in molti altri campi ma io preferisco vivere in un posto che a me rende felice. E un po’ mi fanno ridere tutti i milanesi che mi insultano su Instagram. Semplicemente sto apprezzando Milano per quello che mi sta dando ora ma di sicuro non vorrei viverci per sempre”. Infine ha concluso: “Non lo dico solo io. Sono solo gusti diversi. Voglio molto bene a Milano ma non la amo e, ripeto, so che Napoli ha i suoi problemi ma anche Milano li ha, e non pochi. Specialmente riguardo alla criminalità, che a Milano sta peggiorando tantissimo. Napoli sembra che invece stia peggiorando. Milano mi fa quasi paura, io non prendo i mezzi pubblici, né di giorno né di notte (perché ha paura, ndr). Non è possibile”.