Bruno Vespa ha condotto Porta a Porta da casa. Il motivo? Lo ha spiegato lui stesso: “Vi chiedo scusa ma tre anni e mezzo di attesa oggi il Covid è venuto a trovarmi in forma leggera ma devo strare lontano da voi”. Così durante la registrazione della puntata di Porta a Porta. Collegamento da casa anche per Cinque Minuti, in onda alle 20:30 con ospiti Licia Ronzulli, capogruppo al Senato di Forza Italia e Angelo Bonelli. Collegamento anche nel caso di Cinque Minuti.