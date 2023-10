Un video mentre scappa e si ripara dai bombardamenti in Israele. Lior Raz, attore e sceneggiatore israeliano famoso soprattutto per la serie tv Fauda, ha fatto sapere così di essersi unito a centinaia di volontari per supportare la sua popolazione colpita dall’attacco di Hamas. L’attore è sceso in campo con l’organizzazione “Brothers in Arms“, ha fatto sapere nella didascalia del video, ed è stato mandato a Sderot. Nella clip, che ha fatto migliaia di visualizzazioni, si vede Raz mentre insieme al giornalista Avi Issacharoff fugge e cerca riparo dai missili.