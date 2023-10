Avete presente il detto ‘pulire i panni sporchi in casa‘? Ecco, con tutta probabilità non è uno dei modi di dire preferiti di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Se vi state domandando chi sono, la risposta è presto detta: lei, 22 anni, è un’influencer, ex GF ed ex Uomini e Donne, nonché modella. Anche lui, 34 anni, è un ex Grande Fratello e un ex Uomini e Donne. I due si sono fidanzati nella Casa del GF e, da 5 mesi, sono i genitori di una bimba di nome Céline Blue. Ma la coppia purtroppo è (già) scoppiata. Lo ha rivelato Sophie stessa di recente e ora, dopo un iniziale silenzio, è arrivata la replica di Basciano. Via Instagram story, il ragazzo ha scritto: “Avrei preferito evitare di rendere pubblico un momento così delicato, specie nell’interesse di nostra figlia”, ha esordito. Poi, nel testo condiviso oggi 10 ottobre, ha scritto: “Tuttavia mi trovo costretto a dare riscontro alle pressioni ricevute anche per non far passare un messaggio sbagliato. Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati. Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta ad una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento”. “Vi prego di rispettare il momento e soprattutto nostra figlia. Ringrazio chi mi è vicino in questa situazione. Ora prego per la mia famiglia, per il mio riposo”, ha infine concluso, tutto a corredo di uno scatto con una flebo attaccata al braccio. Si trova dunque in ospedale? Cosa gli è successo? Non si sa.

Prima di lui aveva parlato il suo manager Benji Costantino e il papà, Beppe Basciano. “Abbiate rispetto per un momento così delicato, il tempo è galantuomo sempre!”, le parole del primo. “Chiedo solo cortese silenzio da parte di tutti, le polemiche di chi ha ragione o torto non servono”, le parole del secondo. Dichiarazioni che arrivano poco dopo il lungo sfogo di Sophie, che sempre via social, aveva rivelato: “Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione”. “Non avrei mai pensato – aveva continuato -, purtroppo, che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia potesse arrivare a tanto. Non è una scelta presa a cuor leggero ma in seguito a vicissitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra per rispetto di me stessa e della nostra bambina”. Infine aveva concluso: “Continuerò a lavorare attraverso i social cercando sempre di portare positività e il mio sorriso come ho sempre fatto e com’è giusto che sia. Al momento devo perdermi un attimo di tempo per me stessa per metabolizzare il tutto. Non vi nego che davvero sono a pezzi. Vi ringrazio sempre per il supporto che mi date e vi chiedo un po’ di tempo per superare questi eventi che al momento mi hanno travolta. Pensavo di avere accanto una persona diversa, ma mi sbagliavo”. Appuntamento alla prossima puntata.