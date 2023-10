Emanuel Lo è stato uno degli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. Il ballerino era in collegamento dallo studio di Amici e da lì ha ripercorso le tappe della sua carriera e vita privata. Dopo un’infanzia felice, nella quale ha dovuto affrontare ristrettezze economiche che però – grazie ai sacrifici di mamma e papà – non gli hanno mai impedito di danzare, a 18 anni è riuscito a comprare una casa per i suoi genitori. Una soddisfazione importante che lo ha riempito d’orgoglio. Un percorso professionale ricco di successi che lo hanno portato sulle stesse orme di Giorgia, l’amore della sua vita e madre di suo figlio. Con la cantante è legato da ormai 20 anni ed il loro Samuel ha 13 anni. Nella relazione non è mancata la felicità, sentimento che ha prevaricato su un breve periodo di dolore.

Emanuel sulla crisi con Giorgia

“Ci siamo anche lasciati, non ci siamo fatti mancare niente, la separazione, il rincontro, l’odio, l’amore, la vicinanza, la lontananza”, ha dichiarato il 44enne. Il primo incontro con Giorgia è targato Sanremo 1995: “Io di quel Sanremo là ho ascoltato solo la sua canzone perché ascoltavo determinate sonorità e lei mi aveva catturato“. Continua: “Quando è arrivata lei ho pensato: ‘Mamma mia come canta questa’. L’anno successivo l’aspettavo e quando ha cantato ‘Come saprei’, ho sentito un amore. Lei quando canta alza un sopracciglio, quando vidi quella cosa, ho provato veramente amore per quella donna. Ma è rimasto lì. Nella mia carriera da ballerino non ci siamo mai incontrati. Poi l’ho vista a un Festivalbar, ero lì con Paola e Chiara con la canzone Festival. La incontrai dietro le quinte. La inquadrai con la mia telecamerina mentre mangiava. Mi sono fatto tutto un sogno. Da lì sono passati altri due anni prima che lavorassimo insieme”, prosegue Emanuel.

Il primo ‘faccia a faccia’ tra i due risale a due anni dopo, in sala prove. “Ho sentito un’alchimia, che era restituita. C’era un filo che ci legava in qualche modo. Ho chiesto di scattare una foto. Era veramente bella. C’è una luce in quella foto”. Dopo l’incontro, il giovane coreografo si fa coraggio e decide di scriverle una mail. Giorgia però inizialmente è titubante per via degli otto anni di differenza tra i due. “Mi rispose e mi disse che ero troppo giovane per lei e non poteva funzionare“. Poi ci siamo messi insieme e lei pensava che fossi del ’78, ma sono addirittura del ’79. Quando lo ha scoperto, mi ha detto: ‘Mi hai detto una bugia’”.