E’ morto a 61 anni lo chef italo-americano Michael Chiarello, celebre conduttore della serie di Food Network Easy Entertaining with Michael Chiarello. Il Gruppo Chiarello, a cui appartengono i suoi ristoranti, ha annunciato che è deceduto venerdì presso il Queen of the Valley Medical Center di Napa a causa di una reazione allergica che gli ha provocato uno shock anafilattico. Lo chef si trovava in ospedale da circa una settimana: non è chiaro cosa gli abbia causato la reazione allergica.

Chiarello, laureato al Culinary Institute of America di New York, ha aperto il suo primo ristorante, Toby’s, a Miami, all’età di 22 anni. Successivamente, ha aperto vari ristoranti nella regione di Napa Valley e San Francisco, tra cui Tra Vigne Restaurant, Coqueta, Ottimo e Bottega. Possedeva anche la Chiarello Family Vineyards a Yountville, in California. Bottega è stato nominato Miglior Nuovo Arrivato da Zagat nel 2008 ed è stato selezionato come uno dei migliori nuovi ristoranti d’America sia da Forbes che da Esquire. Nel suo ristorante, ha servito piatti come Lasagnetta di Zucchine, Pesce alla Milanese e Pollo alla Diavola. Ottimo offriva panini e piatti per quattro persone, come pollo brasato al pomodoro e arrosto intero di pollo.

Nel 1985, Food & Wine Magazine lo ha nominato Chef dell’Anno e nel 1995 ha ricevuto il premio Chef dell’Anno dall’Institute of America. Nel 2011, ha partecipato al programma “Next Iron Chef” di Food Network, a “Supermarket Superstar” su Lifetime ed è stato giudice in “Chopped”. Nel 2013 è stato nominato Chef dell’Anno dalla rivista Esquire. Nel 2016, Chiarello è stato accusato di molestie sessuali da due ex dipendenti di Coqueta. Le cause intentate dai dipendenti sono state risolte l’anno successivo.

I suoi libri includono “LiveFire Cookbook”, “The Tra Vigne Cookbook”, “Michael Chiarello’s Bottega”, “Michael Chiarello’s Casual Cooking”, “Napa Stories” e “Flavored Vinegars”. Gli sopravvivono sua moglie, Eileen, e quattro figli. “Il nostro amato patriarca Michael se ne è andato e piangiamo profondamente la sua perdita. La sua genialità culinaria, la creatività sconfinata e l’incrollabile impegno verso la famiglia erano al centro del suo essere”, ha dichiarato il Gruppo di Ristoranti in un comunicato. “In memoria, vi chiediamo di unirvi a noi per celebrare il suo straordinario percorso e l’incredibile impatto che ha avuto nel mondo del cibo, del vino e della famiglia, invitandovi a condividere un pasto con i vostri cari e amici per ricordarci che i legami creati durante un pasto sono tra i tesori più preziosi della vita”, conclude la nota.