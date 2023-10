Miss Portogallo 2023 ha 28 anni, fa l’assistente di volo ed è una donna trans. Il concorso di bellezza ha infatti aperto le iscrizioni anche alle concorrenti transgender, una modifica del regolamento che ha permesso a Marina Machete di partecipare e vincere il titolo di più bella del Portogallo, rappresentando di diritto il Paese nella competizione Miss Universo.

Un traguardo e un segnale importantissimo, testimoniato così da Machete: “Orgogliosa di essere la prima donna trans a competere per il titolo di Miss Universo Portogallo”, ha scritto sui social media. E ancora: “Per anni non mi è stato possibile partecipare, e oggi sono orgogliosa di far parte di questo incredibile gruppo di finalisti”. Lo scorso luglio la 22enne olandese Rikkie Kolle è diventata la prima donna transgender a vincere il titolo di Miss Paesi Bassi. Le due seguono Angela Ponce, diventata la prima candidata trans al concorso di bellezza globale nel 2018.

La 28enne lotta insistentemente per i diritti della sua comunità e l’uguaglianza: “Tutte le donne sono uniche e differenti le une dalle altre. L’uguaglianza, però, può essere raggiunta solo se partiamo tutti dallo stesso punto di partenza, con le stesse opportunità indipendentemente dai nostri privilegi, risorse, status o condizione sociale”, spiegava in un’intervista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ms Portugal ® (@missportugaloficial)

Il concorso di Miss Italia resterà invece aperto soltanto alle donne dalla nascita, come rimarcato dalla storica organizzatrice Patrizia Mirigliani: “Finché andrà avanti il mio regolamento sarà così. E, per ora, non ritengo di cambiarlo. La tradizione di un concorso che esiste da 84 anni ha una sua importanza. L’Italia è un Paese particolare. Al momento, solo due transgender hanno chiesto di partecipare a Miss Italia. Il mio regolamento attuale non lo consente”.