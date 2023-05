Dopo il grande ritorno al 73esimo Festival di Sanremo con “Furore” (Disco di platino), Paola e Chiara hanno pubblicato il nuovo progetto discografico “Per Sempre”. Le sorelle Iezzi saranno ospiti al talk Programma, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, mercoledì 17 maggio dalle ore 12.30. In diretta streaming su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine Paola e Chiara si racconteranno a tutto tondo.

Tante le collaborazioni nella raccolta di hit “Per Sempre” con due inediti “Furore” e “Mare Caos” da Elodie (“Festival”) a Jovanotti (“Hey!”), passando per l’amico di sempre Max Pezzali (“Amici come prima”) e le ballad “Amoremidai” con Levante e “A modo mio” con Noemi. Dopo la data zero al Live Club di Trezzo sull’Adda, e le due date al Fabrique di Milano il 13 e il 14 maggio, le due cantanti proseguiranno con i concerti all’Auditorium Conciliazione di Roma il 19 e 20 maggio. In attesa di vederle il 10 giugno in veste di madrine al Roma Pride 2023, le sorelle Iezzi continueranno con altri show live tra giugno e settembre.