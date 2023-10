“Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di fare accendere un riflettore su questo tema perché senza i donatori io oggi non sarei qui“. Sono state le prime parole del cantante Fedez, appena uscito dall’ospedale milanese Fatebenefratelli insieme a Chiara Ferragni, dove è stato ricoverato per una settimana a causa di due ulcere. “Sto bene – ha aggiunto il rapper prima di salire sul suo furgoncino – Devo riprendermi ancora un pochino, ho bisogno di riposo. Chiara è stata grande”.