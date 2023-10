Fedez è stato dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli. La conferma arriva dall’Adnkronos: dopo nove giorni di ricovero e di apprensione, il rapper potrà tornare a casa festeggiare il suo compleanno, il prossimo 15 ottobre, con la sua famiglia. Il cantante, marito di Chiara Ferragni che è sempre stata al suo fianco, è stato ricoverato il 28 settembre nel reparto di Chirurgia d’urgenza e oncologica del Fatebenefratelli di Milano, diretto da Marco Antonio Zappa e ha subito due trasfusioni di sangue. Poi, due giorni dopo, un nuovo sanguinamento che però è stato preso in tempo grazie a un’endoscopia senza necessità di ulteriori trasfusioni. Già ieri la conferma che il peggio era passato, unita alla speranza che – se il miglioramento si stabilizzerà, mantenendosi anche nelle prossime settimane – Fedez possa fare ritorno al tavolo dei giudici per la fase live di ‘X Factor‘, al via il 26 ottobre. Gli ultimi esami di questa mattina hanno avuto esito positivo: il via libera alle dimissioni firmate questo pomeriggio.