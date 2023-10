Fedez è in “leggero miglioramento” ma la situazione resta “delicata”. Lo si apprende all’Ansa. Il rapper si trova al Fatebenefratelli, Milano, dove è costantemente monitorato con il controllo dell’emocromo (tra le analisi del sangue più prescritte dai medici, perché con i suoi valori permette di monitorare lo stato generale di salute di una persona e nel caso di valori anomali è possibile diagnosticare condizioni come: carenza di piastrine, presenza di infezioni, differenti forme di leucemia, anemia o disordini della coagulazione – centro Sant’Agostino). L’ultimo sanguinamento risale a domenica e così un nuova gastroscopia: al momento non si parla di dimissioni. Con il rapper c’è Chiara Ferragni e anche i suoi genitori che ieri, 3 ottobre, hanno brevemente parlato con i giornalisti (“dobbiamo essere forti per lui”). E anche Valentina Ferragni, sorella di Chiara, ha scritto sui social: “Ieri avrei dovuto tornare a Parigi per le ultime sfilate della fashion week, ma ho deciso di restare qui a Milano con la mia famiglia”.