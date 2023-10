“Donne vegane= donne inscopabili che inventano cose e mangiano miglio. “Che ci fai con una così”. Parola di Crepet”, con questo tweet la giornalista Selvaggia Lucarelli ha rilanciato sui social un intervento pubblico nel quale lo psichiatra Paolo Crepet dice parole che hanno scatenato una forte polemica social. “Sono diventati tutti vegani questi sfigati di ventenni. Inviti una ragazza a cena e questa mangia miglio con l’aceto di mele… Ma che ci si fa con una così? L’amore? Ma a quella le viene in mente che c’ha le occhiaie il giorno dopo, chissà che si inventa. Ci stiamo abituando alla vita vegana, moriremo eleganti” le parole dello psichiatra. Le reazioni social sotto al post di Lucarelli? Divise ma per lo più in accordo con la giornalista: “Anche a me è sembrata un’uscita piuttosto puerile e superficiale. Sembra una delle tante battute tipiche di Salvini. Peccato. Ho sempre abbastanza stimato Crepet, ma qui mi è proprio caduto”, “Inconcepibile”, “Sarebbe bastato ricordare a Crepet che le bruschette ajo ojo, le penne all’arrabbiata, gli spaghetti capperi/olive e peperoncino sono roba vegana…come la zuppa di ceci, i borlotti al pomodoro e tante altre buonissime cosette…”, tra i commenti contro le parole dello psichiatra. “Comunque io un vegano non lo inviterei a cena, che cucino?”, scrive qualcuno che evidentemente non conosce molto bene la varietà della cucina italiana e internazionale.