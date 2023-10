“Non riuscivo a parlare, a leggere e nemmeno a scrivere”. Brian Austin Green ha raccontato come è riuscito a superare una grave complicazione alla propria salute dopo aver seguito una particolare dieta. La 50enne star di Beverly Hills 90210 è intervenuta nel podcast Sex, Likes and spray tans. “Ho trascorso quattro anni e mezzo a riprendermi dai sintomi simili a quelli di un ictus senza aver mai avuto un ictus”, ha spiegato Green. L’interprete di Desperate Housewives ha ricordato che i medici gli avevano consigliato di rimanere fermo in casa per mesi in quanto soffriva di vertigini e colite ulcerosa: “Però nessuno di questi specialisti che mi stava seguendo ha capito in quei momento quale fosse la causa di questi problemi”.

Poi ecco i segni pesantissimi di una quasi totale paralisi delle più normali funzioni vitali. “Dopo le vertigini non riuscivo più a parlare, a leggere e a scrivere. Sono arrivato al punto in cui mi muovevo come fossi un uomo di 90 anni”, ha continuato l’attore. A quel punto la sorpresa. Dove la medicina occidentale non ha trovato spiegazione (“200 esami del sangue, risonanze magnetiche e visite neurologiche di ogni tipo”), ecco che la soluzione a tutti i suoi mali è arrivata da un esperto di medicina orientale e di kinesiologia.

“È un’infiammazione degli organi interni dovuta al glutine e ai latticini”, gli è stato detto dal nuovo medico. Da quel giorno Green ha cominciato a stare meglio e oggi quei tragici momenti sono un lontano ricordo: “Avevo una tale nebbia cerebrale che non riconoscevo il mio migliore amico e mia sorella”. Green ha infine suggerito di leggere i libri scritti proprio dal dottor Seuss che gli ha cambiato la vita.