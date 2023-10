Il nuovo iPhone 15 è arrivato sul mercato da poco più di una settimana (dal 22 settembre, ndr) ma non poche persone stanno già riscontrando dei problemi nell’utilizzo. Nel mirino è finito in particolare il fatto che il dispositivo si surriscaldi eccessivamente. Il modello è uscito a cavallo con il nuovo sistema operativo iOS17, quindi – date le novità – potrebbe semplicemente trattarsi di un disagio momentaneo legato al nuovo software. Il telefono raggiungerebbe infatti un’elevata condizione termica durante le lunghe chiamate e nell’utilizzo di applicazioni come Instagram ed Uber, anche se, su quest’ultimo punto, non si hanno riscontri ufficiali.

Apple ci tiene a sottolineare che l’eccessivo calore dei telefonini non è dato dal titanio della scocca e che la correzione del bug non comporterà una riduzione delle prestazioni. Piuttosto, sarà bene controllare lo store e assicurarsi di avere installata l’ultima versione delle app. La multinazionale sta infatti lavorando a stretto contatto con gli sviluppatori di alcune applicazioni “incriminate” per risolvere al più presto la causa del surriscaldamento.

“Abbiamo identificato alcune condizioni che possono far sì che iPhone sia più caldo del previsto”. “Il dispositivo può risultare più caldo nei primi giorni successivi alla prima configurazione o ripristino dello stesso a causa dell’aumento dell’attività in background”, segnala infatti Apple nella sua nota ufficiale. Dove c’è anche un parziale mea culpa: “Abbiamo inoltre riscontrato un bug in iOS 17 che è stato riscontrato da alcuni utenti e che sarà risolto con un aggiornamento del software”, conclude l’azienda di Cupertino.

Un altro problema potrebbe essere rappresentato dai caricabatterie: da anni ormai Apple non li vende più insieme al cellulare. Chi ne utilizzasse uno che vada oltre i 20 Watt, con ogni probabilità vedrà davvero il suo iPhone diventare più caldo.

Al momento non resta quindi che attendere l’arrivo dell’aggiornamento, solo allora i possessori di iPhone 15 potranno sapere se il loro smartphone è tornato “normale” o se c’è ben altro di un semplice bug nel software.