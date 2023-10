Riuscirà la Belva Francesca Fagnani ad ‘azzannare’ Patty Pravo? Lo sapremo stasera 3 ottobre (e sapremo anche se verrà bissato il grande successo di share della prima puntata di Belve, prima serata, Rai Due,). La cantante e icona ha toccato un argomento che, a onor del vero, tocca in tutte le interviste ma stavolta la sua risposta è stata più netta: “Droghe? Certo! Ma chi fa questo mestiere senza anfetamina? Sono più timidi a dirlo? Non perché sono timidi, non lo dicono proprio”. Tra le varie confessioni di Pravo anche quella sulla chirurgia estetica: “È andato sempre tutto bene o qualche volta magari ha esagerato?”, chiede Fagnani. “Io non mi sono mai fatta niente”. Al che la giornalista rimane un filo stupita. “Io sono così adesso, si vede no?”. “Mai fatto niente niente?” e la risposta della cantante arriva subito: “Qualche iniezioncina”. “E che si rifarebbe?”, chiede allora Fagnani. “Un bel lifting ma ci vuole tempo e io non ho tempo”.

Non vi possiamo promettere un lifting, ma possiamo tirarvi su il morale questa sera insieme a @francescafagnan e @pattypravo ????#Belve, alle 21.20 su #Rai2 e in streaming su #RaiPlay pic.twitter.com/WWJj4aRUXU — Rai2 (@RaiDue) October 3, 2023