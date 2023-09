Apple ha presentato i suoi nuovi iPhone, modello 15 base, Plus, Pro e Pro Max 15 Plus. Il modello di punta costerà 100 dollari in più rispetto al predecessore con un prezzo di 1.199 dollari. I nuovi smartphones sono caratterizzati da telaio in titanio nei colori bianco, grigio, nero e blu, fotocamere migliorate e un nuovo chip A17 Pro da 3 nanometri. Mantengono le dimensioni degli anni precedenti ma con la cornice intorno allo schermo più sottile. Montano la porta Usb-C, in linea con le norme europee sul caricabatterie unico. Dopo 11 anni viene dunque abbandonato il sistema Lightening. Novità che non hanno particolarmente impressionato gli investitori con il titolo che cede a Wall Street oltre il 2% dopo la presentazione di un prodotto che non viene considerato particolarmente innovativo. Non aiuta la decisione della Francia di bloccare le vendite di Iphone 12 a causa dei valori di onde elettromagnetiche emesse dai dispositivi superiori ai limiti di legge.

La presentazione è stata incentrata sull’ambiente con la società che lancia anche il primo Apple Watch costruito con il 100% di energia rinnovabile e in attesa di diventare completamente ‘carbon neutral’ nel 2030. Altra novità è il soccorso stradale via satellite, un modo con cui, a partire dagli Usa, gli automobilisti potranno sfruttare l’iPhone per richiedere assistenza per problemi durante il viaggio. I telefoni saranno disponibili dal 22 settembre. “Ogni anno cerchiamo di innovare la nostra linea di iPhone, per renderla più funzionale e utile. Questa volta siamo andati oltre”, ha detto l’amministratore delegato Tim Cook annunciando anche che i visori per la realtà mista Vision Pro saranno disponibili a inizio 2024. I nuovi iPhone 15 arrivano in un momento in cui il mercato degli smartphone segna il calo maggiore dell’ultimo decennio, calo che sta smorzando la domanda dei consumatori e allungando i cicli di aggiornamento. Ma arrivano anche in un momento in cui le controversie geopolitiche tra Stati Uniti e Cina – che pensa di vietare ai suoi dipendenti pubblici l’uso dell’iPhone per sicurezza nazionale – hanno fatto perdere in due giorni alla società 200 miliardi di capitalizzazione.