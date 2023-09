Il giorno “X” è arrivato e l’attesa per l’uscita del nuovo sistema operativo – per gli smartphone – Apple è finita. Gli iPhone 15 saranno i primi ad arrivare sul mercato con già installato iOS 17. Novità percepita per lo più come un miglioramento della versione iOS 16. Partiamo dalla prima grande novità: si chiama Check-In ed è inserita all’interno dell’app Messaggi. Dopo aver eseguito una breve procedura, comparirà sullo schermo una forma quadrata da inviare nella chat selezionata, come fosse un classico messaggio. Facendo così, chi da noi è selezionato potrà rimanere aggiornato sulla nostra posizione e sui nostri spostamenti.

Un’altra funzionalità riguarderà gli AirTag – dispositivi che localizzano gli oggetti personali tramite l’app Dov’è – perché col nuovo sistema operativo sarà possibile condividerne la posizione con cinque contatti a scelta, diminuendo quindi, le probabilità di smarrimento. Apple proverà ad eliminare i biglietti da visita, attraverso una loro versione digitale. Basterà avvicinare gli iPhone per condividere le informazioni di contatto, come numero di telefono ed indirizzi email. Sarà inoltre possibile condividere contenuti o avviare SharePlay per ascoltare musica, guardare un film o giocare a un videogioco con altri iPhone nelle vicinanze. Lo sviluppo che l’azienda Apple ha affinato è strettamente correlato al benessere mentale delle persone e alla loro sicurezza: verrà introdotta una sezione denominata “Stato d’animo” all’interno dell’app Salute. Uno spazio, all’interno dello smartphone, in cui sarà possibile scrivere note, un vero e proprio diario digitale. Come penultima novità, la multinazionale americana ha modificato una funzionalità già vista su Apple Watch. Sarà possibile trasformare il display degli iPhone in una sorta di assistente intelligente. Quando lo smartphone verrà messo in standby e posizionato orizzontale, lo schermo restituirà alcune informazioni come l’orario, le previsioni meteo e la traccia musicale in riproduzione. Per attivarla basterà recarsi nelle impostazioni e cercare la voce «Standby».

Non tutti i modelli iPhone potranno avere la versione iOS 17. Verranno così lasciati indietro alcuni iPhone ancora popolari, come iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. Fin dalla nascita dell’azienda, nel 1976, uno degli obiettivi principali degli sviluppatori Apple è stato quello di coniare innovazione tecnologica, abbinandola alle esigenze quotidiane dei cittadini. iOS 17 contiene tutti i presupposti per diventare un ulteriore passo in avanti verso un concetto totalizzante del prodotto.