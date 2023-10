Nicolò De Devitiis va a lavorare per Flavio Briatore? Lo storico volto de Le Iene ha scatenato l’interesse dei suoi follower su TikTok con questo video in cui appare in compagnia dell’imprenditore. “Sono stato assunto e per due giorni lavorerò per il signore Briatore”, spiega la “iena”. “Mi ha fatto il colloquio e mi ha chiesto di tutto. In realtà mi ha chiesto anche quanto guadagnavo a Le Iene perché mi vuole portare via”, conclude con un sorrisetto beffardo. Neanche a dirlo, le sue parole hanno catturato immediatamente l’attenzione dei suoi fan, che si sono chiesti cosa potessero significare. E non sono mancati neanche gli attacchi degli hater, con messaggi di persone che l’hanno accusato di essersi venduto al “dio denaro”. Intanto, noi siamo pronti a scommettere che presto ne sapremo di più proprio guardando in tv Le Iene.