Buoni propositi per il 2024? Amare in modo incondizionato. Perché sì, la campionessa di nuoto Federica Pellegrini ha dichiarato in una recente intervista a Verissimo, che partorirà tra Natale e la fine dell’anno. Domenica 1 ottobre la Divina si è concessa alle domande di Silvia Toffanin, ripercorrendo le tappe della sua prima gravidanza. In primis raccontando come ha scoperto di essere incinta: “È successo poco romanticamente, un classico test casalingo dopo un ritardo di qualche giorno. È andato Matteo a vederlo, io non ho voluto“.

L’annuncio al grande pubblico

“Abbiamo tergiversato parecchio. Quando abbiamo dovuto/voluto annunciarlo ero incinta di 4 mesi, volevamo tenerlo nascosto il più possibile per cercare di vivere la mia vita normalmente. Poi abbiamo messo insieme due avvenimenti molto importanti per me, la caduta del mio record del mondo dopo 14 anni e l’arrivo di una nuova vita, sperando di essere il più ironici possibili”.

Sarà maschio o femmina?

“Abbiamo saputo subito il sesso, alla seconda visita. Quando la ginecologa ha annunciato il sesso, una lacrimuccia è scesa“. Il nome della piccola è già stato scelto, ma per l’annuncio pubblico bisognerà attendere il giorno della nascita: “La stessa domanda ce l’hanno fatta i familiari, lui (Matteo, il marito) ha detto ‘meringa’. Non si chiamerà così, ma quando ci rivolgiamo a lei noi la chiamiamo così”, hanno confermato Federica e Matteo Giunta.

La 35enne ,inoltre, non nasconde di aver considerato l’idea del parto in acqua: “Ci ho pensato, è un ambiente in cui il mio corpo si adatta benissimo”. A pochi mesi dal travaglio, intanto, l’ex nuotatrice ha fatto un bilancio di questa prima fase di vita, tutta da scoprire: “È stata una bella gravidanza, sono riuscita a mantenere la mia vita. Allargare la famiglia era quello che speravamo“, dichiara alla Toffanin.