Federica Pellegrini è incinta. Lo scrive in maniera inequivocabile Chi, che sotto il titolo “Il nostro amore si fa in tre” pubblica una serie di foto della Divina del nuoto italiano in vacanza a Ponza con il marito Matteo Giunta. “Forme più morbide che preludono a una maternità già annunciata”, sottolinea il settimanale alludendo al clamoroso gossip lanciato pochi giorni fa da Dagospia. Ma come stanno davvero le cose? La diretta interessata per ora non conferma né smentisce ma di certo non ha preso bene il vortice di indiscrezioni: “Il tutto mi sembra intollerabile e assurdo”, ha tuonato questa mattina attraverso un’intervista a Repubblica.

FEDERICA PELLEGRINI E QUEL “PANCINO SPORGENTE” SU CHI

Premessa indispensabile: tenere il conto delle volte in cui i giornali hanno annunciato la gravidanza di Federica Pellegrini è praticamente impossibile. Certo, questa volta le cose sembrano un po’ diverse, sempre che si dia per buona la regola dei tre indizi che fanno una prova. Il primo è la voce tutt’altro che sussurrata lanciata da Dagospia: “Dalle onde del mare di Sabaudia, come una ninfa, è spuntata una Federica Pellegrini con un pancino più che sospetto”. Altro giro, altro indizio: da Sabaudia a Ponza, raggiunta con la banca dell’amico Giovanni Malagò (il presidente del Coni che ospita in questi giorni la coppia) con gli scatti di Chi che sottolinea le “forme più morbide” e “il pancino sporgente”. Terzo segnale, postato sui social, il messaggio lasciato al marito Matteo Giunta sotto la tazza della colazione: “Buongiorno amori miei, torno presto!”. Un plurale sospetto, che ha innescato ulteriori curiosità.

LA RISPOSTA AL VETRIOLO DELLA DIVINA DEL NUOTO

I diretti interessati, che a settembre festeggeranno il primo anno di matrimonio, non hanno confermato, ovviamente, ma nemmeno smentito come invece avevano fatto diverse volte in passato. Di certo c’è però che la Pellegrini non ha gradito le indiscrezioni e lo ha detto a chiare lettere a Repubblica, in un’intervista in cui commentare i successi degli italiani impegnati nei mondiali di nuoto a Fukuoka, in Giappone. A domanda diretta – “le danno fastidio le voci sulla presunta gravidanza?” – la risposta è secca ma non è una smentita: “Il tutto mi sembra intollerabile e assurdo, perché si parte sempre da un presupposto fisico che io non tollero”.