“La mamma mi manda la pesca? Ma la mamma sa che mi fa schifo, ed è pure settembre, è fuori stagione”. Tra le parodie della pubblicità di Esselunga – intorno alla quale, in questi giorni, è nato un grande dibattito, anche politico – non poteva mancare quella del Terzo Segreto di Satira. Una parodia dal sapore dolce dolceamaro (non come quello della pesca fuori stagione).

Video Facebook/Terzo Segreto di Satira