La storia di Ilenia Garofalo, una giovane di 24 anni originaria di Grosseto, è un inno al coraggio, alla forza d’animo e alla determinazione. E proprio per questo, durante il programma televisivo “Affari vostri” su Raidue, ha ricevuto il titolo di “Miss Coraggio 2023”, consegnatole da Patrizia Mirigliani, la patron di Miss Italia.

La vita di Ilenia è cambiata il 23 febbraio 2019, quando è rimasta coinvolta in un incidente stradale: mentre attraversava lungo le strisce pedonali a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, è stata travolta da un’auto. Nell’impatto ha subito gravi ferite che hanno richiesto una lunga serie di interventi chirurgici all’ospedale fiorentino di Careggi. La sua storia sembrava aver preso una piega dolorosa, ma il destino aveva altri piani in mente per lei.

In un gesto di straordinaria resilienza, senza comunicare a nessuno le sue aspirazioni, si è iscritta al concorso di Miss Italia, un sogno che aveva coltivato fin da bambina. La sua partecipazione è stata una dichiarazione di forza e coraggio, un messaggio potente rivolto non solo alle donne ma a chiunque creda che le imperfezioni fisiche non debbano privarci della nostra bellezza. Il titolo della tesi di laurea di Ilenia, conseguita in Disegno Industriale presso l’Università di Firenze il 20 dicembre 2021 con una votazione di 110 e lode, parla da sé: “La bellezza nell’imperfezione”. Questo titolo incarna la filosofia di Ilenia e il suo impegno a dimostrare che la vera bellezza risiede nell’accettazione di se stessi, nonostante le avversità.

Nell’anno in cui il concorso di Miss Italia si è distinto per una campagna capillare sulla sicurezza stradale, spiega una nota, il riconoscimento premia una vittima che ha potuto riprendersi la vita: Patrizia Mirigliani ha elogiato Ilenia definendo il suo percorso “un esempio di riscatto”. Dopo un lungo periodo di sofferenze e ben 14 interventi chirurgici, offre ora al mondo un modello di resilienza e determinazione: “La mia partecipazione – ha detto Ilenia – è un manifesto di forza e di coraggio“, un messaggio rivolto a tutte le donne e a chi ritiene che “un’imperfezione fisica ed estetica possa privarci della nostra bellezza”.