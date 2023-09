Botte, calci e sediate in testa. Il filmato della rissa tra camerieri e clienti tra i tavolini del Gran Caffè Chioggia di Piazza San Marco a Venezia è diventato tra i più visti sui social nelle ultime ore. L’episodio avvenuto di fronte a Palazzo Ducale ha coinvolto quattro uomini, forse turisti, di origine straniera, e un altro gruppetto di camerieri del locale. L’innesco del violento parapiglia non è stato filmato, ma la conclusione vede i camerieri allontanare i presunti “turisti” dai tavolini all’aperto.

Ora, visto che di fronte a questi filmati si sviluppano notizie farlocche modello telefono senza fili, in quanto nessuno è riuscito a scoprire fino ad ora cosa abbia dato il via alle botte e alle sediate la prima cosa totalmente inverificabile è la fake che gira a commento del video e che vuole la rissa nata in quanto i camerieri non avrebbero consentito ai turisti di andare al bagno. Una notizia completamente inventata su cui già rotocalchi e influencer stanno ricamando ogni sfumatura di contenuto.

L’unica ipotesi da vagliare, magari per le forze dell’ordine, è che per la tipologia di “turisti” e il gruppo di camerieri più scatenato (ce ne sono altri a fianco che nemmeno capiscono cosa stia accadendo e si fanno da parte) sia una sorta di regolamento di conti tra gruppi di stranieri. Basta guardare come una sorta di inserviente della cucina del locale, un signore di origine asiatica sbuchi all’improvviso dal porticato con una sorta di tubo in mano scagliandolo contro la schiena di un cliente/turista chiaramente di origine slava. Insomma, situazione grottesca sì, ma attenti alle fake che girano.