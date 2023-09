A casa Ferragnez, quella vecchia – la nuova, enorme e costosissima, è ancora in ristrutturazione -, è arrivata Paloma, una cucciola di golden retriever che i genitori-influencer più famosi del web hanno deciso di regalare ai loro due bimbi, Leone e Vittoria. Fin qui nulla di male, anzi: prendere un cane è sempre una scelta giusta. Far crescere i propri figli in compagnia di un pet aiuta nell’educazione e nel percorso di crescita emotiva dei bambini, molte ricerche lo confermano. Tanti utenti nei commenti hanno recriminato a Fedez e Ferragni il fatto di aver “comprato” e non “adottato” dal canile, scelta che sarebbe stata senz’altro più etica ma forse – anche quella – non esattamente disinteressata.

Già, perché al di là di come arrivi in casa, un cane sui social rende. Lo sanno bene i social media manager, lo sanno bene gli esperti di marketing a giudicare dalla quantità di brand che scelgono degli animali domestici come testimonial. Sul lato vip, lo sa bene Gianni Morandi che ha puntato tutto sul suo gattino Lucio scatenando migliaia di interazioni, prima di decidere di prendersi una pausa dai social network.

I cani – i pet in generale – mettono tutti d’accordo, e ai Ferragnez – spesso al centro di polemiche e dopo una malcelata crisi matrimoniale seguita a Sanremo – metter tutti d’accordo serve come l’aria. Chi non si fa intenerire di fronte a un cucciolo di golden che gioca con due bambini biondi e con gli occhi chiari? Chi potrebbe contestare Fedez o Ferragni quando sui loro profili appaiono scene di vita quotidiana con un tenero animaletto da compagnia? Nessuno, e allora quanto c’è di vero e quanto di costruito nella scelta di adottare un cane a favore di Instagram? Il sospetto che serva a “distrarre” follower e giornalisti c’è.

Ai posteri l’ardua sentenza. A noi resta da dire che prendere un cane in casa è una scelta che va ponderata molto bene perché gli animali presuppongono impegno e affetto, hanno esigenze e tempi da rispettare, vanno curati e non trascurati. I Ferragnez potranno contare su una schiera di dogsitter ma voi probabilmente no. Se ne siete consapevoli e la voglia di prenderli non vi è passata, allora fatelo. Non ve ne pentirete.