Grazie George Clooney, ti dobbiamo tutto. Il messaggio strappalacrime rivolto alla star di ER non è di un/a fan sfegatata, ma dell’ex sindaco di Laglio, Roberto Pozzi che in maniera oramai definitiva ufficializza l’addio di Clooney a Villa Oleandra sul Lago di Como. “La nostra comunità e probabilmente tutto il lago di Como devono dire un grande grazie a George Clooney per la visibilità che ci ha regalato in questi anni. Al di là delle scelte personali, assolutamente legittime, direi che il suo amore per il lago di Como non è mai stato messo in discussione e probabilmente non finirà anche adesso che ha deciso di andarsene”.

Insomma Amal ha avuto la meglio. Niente più lago di Como, ma solo teporino della Costa Azzurra. “Sapevamo che questo momento prima o poi sarebbe arrivato. Ne avevo riflettuto anch’io un paio di anni fa in un post poi pubblicato sui social in cui spiegavo che Clooney ci aveva dato tanto, ma dovevamo dimostrare di saper andare avanti anche senza di lui”. Toni da tregenda perché è chiaro a Laglio, da quando Clooney acquistò villa Oleandra a un prezzo stracciato – 8 milioni di euro (e un’altra magione, villa Margherita per due milioni) – hanno cominciato a passarci anche molti turisti occasionali, anche solo per una sbirciatina.

“Naturalmente c’è un po’ di tristezza, grazie a lui abbiamo vissuto una stagione irripetibile e possiamo dire che è stato un padrone di casa straordinario”, ha concluso Pozzi. Padrone straordinario con un notevole fiuto per gli affari perché come abbiamo già scritto ora Villa Oleandra è in vendita a 100 milioni di euro. Probabile che la transazione andrà al ribasso e non di poco, ma anche se solo fossero 30 o 40 milioni dagli 8 pagati inizialmente si tratterebbe di un affarone per una famiglia dove i soldi piovono a grappoli comunque.