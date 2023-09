The Ferragnez speciale Sanremo è archiviato e, va detto, ne potevamo fare a meno. La famiglia Lucia-Ferragni ha altro a cui pensare, non ultimo un nuovo arrivo in famiglia: uno splendido cane di razza golden retriever. Lo scorso 29 luglio, sui profili social di Chiara Ferragni, è stata annunciata la scomparsa della sua cagnolina Matilda. La Mati – così chiamata in famiglia – è stata accanto all’influencer nel corso di 10 anni. Una fedele compagna, una “di famiglia”.

Il cane ha simbolicamente recitato un importate ruolo nell’inizio della relazione tra l’influencer ed il cantante Fedez. Quest’ultimo ha dedicato una strofa all’animale, durante la colonna sonora estiva del 2016, realizzata insieme a J-Ax, Vorrei ma non posto: “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton, e un collare con più glitter di una giacca di Elton John”, cantava Federico Lucia. Il nuovo amico a quattro zampe della famiglia si chiama Paloma ed è un dolce regalo di nonna Marina Di Guardo per riportare il sorriso sul volto dei suoi nipotini. E’ una bellissima cagnolina di razza golden retriever, dal pelo molto chiaro.

L’annuncio sui social

“Benvenuta in famiglia Paloma” è ciò che hanno scritto i Ferragnez sui loro profili social, introducendo la piccola, già coccolata da tutti. La coppia ha così presentato ai loro follower la nuova inquilina che li accompagnerà durante l’ultimo periodo in questa casa, per poi traslocare nel nuovo attico a City Life.

C’è chi storce il naso

Qualche critica non è mancata. Sotto al post di presentazione del nuovo membro della famiglia, alcuni fan non hanno condiviso la scelta di acquistare un cane di razza, non adottando uno dei tanti cagnolini che avrebbero tanto bisogno di una casa in cui vivere ed essere circondati d’amore: “Sarebbe stato un buon esempio prendere il cane al canile per le persone che ti seguono”.