Il centro commerciale Rho Center si è trasformato in un ring per incontri di boxe. Lo ha fatto per la seconda edizione di “Ring Roosters: dai un ‘pugno’ alla violenza”, l’evento organizzato in collaborazione col Centro Antiviolenza alle donne Hara per tenere alta l’attenzione sul tema della violenza contro le donne e raccogliere fondi per allestire due alloggi per le vittime di abusi, uno a Rho e uno a Bollate. L’iniziativa, ha visto la partecipazione degli atleti dell’associazione sportiva Francis Boxing Team in match di alto livello su un ring. Un evento sportivo inclusivo aperto a tutti, donne, bambini e pugili professionisti, durante il quale si è assistiti a incontri spettacolari: su tutti quello tra il campione italiano under 22 – Francesco Paparo – contro un atleta georgiano. Ma a scatenare l’entusiasmo del pubblico presente è stato l’ingresso di Paparo sul ring accompagnato da Rhove – rapper originario proprio di Rho – e Lazza, anch’egli rapper e producer.

“Ring Roosters: dai un ‘pugno’ alla violenza, vuole essere una provocazione e vuole ricordare che la boxe è uno sport nobile di educazione e di condivisione”, ha sottolineato Manoel Paternò, direttore del Centro Commerciale Rho Center. “Nella boxe vige il rispetto dell’uguaglianza e della giustizia e non sono previste forme di discriminazione. Per questo motivo abbiamo deciso di affidare un messaggio così importante a questa manifestazione – ha aggiunto – . Il tema sulla violenza contro le donne merita l’attenzione di tutti noi e l’impegno costante di noi cittadini e delle istituzioni”.