Addio “cornettaro” di via Barletta. La storica pasticceria Dolce Maniera del quartiere Prati, a Roma, chiude i battenti. Tutta la capitale è finita prima o poi davanti al bancone di via Barletta 27: vuoi per una torta, una pizzetta rossa, un tozzo di pane o il celebre cornetto a 50 centesimi. Dolce Maniera è sempre rimasto aperto, sette giorni su sette, 24 su 24, ma ora scaduto il contratto di locazione e non essendoci volontà di rinnovo giù la saracinesca, anche se saranno ben 45 le persone tra pasticceri, fornai, operatori e addetti alle pulizie che riceveranno il prossimo stipendio e poi finiranno in cassa integrazione.

Come riporta Roma Today giovedì 21 settembre “l’ufficiale giudiziario si è presentato di fronte alla porta della pasticceria per notificare lo sgombero. Dipendenti e titolari hanno quindi raccolto le loro cose abbassando, per l’ultima volta, la saracinesca”. “Ci scusiamo per il poco preavviso, anche noi pensavamo di avere più tempo, ma con il cuore pesante vi comunichiamo che dopo 40 anni di dolcezze la nostra attività chiude causa fine locazione”, hanno scritto i titolari su Facebook.

“Questo è un passo difficile, non solo per noi che abbiamo sempre lavorato con amore ma anche per voi che in tutti questi anni siete stati fedelissimi. Vi ringraziamo di averci fatto entrare nelle vostre case, festeggiare i vostri cari, fatto crescere i vostri figli dal battesimo alla laurea, ne siamo onorati! Per ora ci separiamo ma abbiamo intenzione di tornare e per tenerci in contatto”.