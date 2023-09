Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha incontrato Elon Musk alla Turkish House, vicino alle Nazione Unite, per discutere di cooperazione su in diversi settori dalla tecnologia spaziale alle batterie dei veicoli elettrici. Ma a rubare la scena ai due è stato il piccolo X, uno dei figli del patron di Tesla, che si è presentato all’incontro con il premier turco accompagnato proprio dal figlio. La scena è stata immortalata in questo video divenuto virale in Rete: nelle immagini si vedono i due che discutono del futuro di Tesla in Turchia, mentre il piccolo, in braccio a papà Elon, guarda senza troppo interesse il pallone da calcio che gli ha donato Erdogan.