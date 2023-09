“Non escludo che se dovesse trovare una donna bella e giovane, io possa arrabbiarmi tantissimo, diventare gelosa… Ma credo che nessuno di noi si ricostruirà una famiglia, ormai siamo attempatissimi”: parole di Sonia Bruganelli che, ospite di Verissimo, con Silvia Toffanin ha parlato di come il suo rapporto con Paolo Bonolis sia cambiato con il divorzio, ma non troppo. “Mi sembra naturale che si continui a condividere del tempo insieme, specialmente quando insieme a noi ci sono i nostri figli”, ha spiegato Bruganelli, confermando che l’unione della ex coppia è salda, proprio come prima. Ma a dimostrazione che potrebbe diventare gelosa, ecco arrivare un commento social. A una ragazza che sotto una foto postata dalla manager ha scritto ‘però potresti presentarmi Paolo”, lei ha risposto: “Non dispongo della sua agendina“, aggiungendo un emoji a confermare l’ironia del commento. Ironia ricambiata dalla commentatrice: “Ma una buona parola la potresti mettere.. Prometto che farai parte sempre della nostra vita”.