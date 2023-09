Messi si lecca i baffi, ma molti utenti nel vedere la pizza che ha ordinato sono inorriditi. Il giocatore ha condiviso sui social il video della pietanza ordinata a domicilio da Banchero Miami, pizzeria argentina che si trova a Miami Beach. Il cartone riporta addirittura la scritta “la vera pizza”, ma quel che contiene è davvero difficile da definire pizza: una specie di piadina ricoperta da fette di pomodori freschi, olive verdi e anelli di cipolla cruda. Fermo restando che ognuno ha i propri gusti, molti sui social hanno sonoramente bocciato la pizza, con commenti del tipo: “Dovrebbe essere arrestato per una pizza come questa“, “Ci sono gli estremi per una querela?”, “Infatti è la vera pizza di Miami, non la nostra”. “Nell’umido, a pallonetto” sentenzia qualcun altro.