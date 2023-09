Corteggiatore, tronista, opinionista: a Uomini e Donne Jack Vanore ha ricoperto tutti i ruoli possibili, fino a quando, nel 2020, ha lasciato la trasmissione. Finora, però, il vero motivo non era mai emerso. Intervistato da Fanpage Jack svela il mistero: “Mi diagnosticarono una malattia autoimmune“. Ai microfoni della testata Vanore spiega: “Preferisco non scendere troppo nei dettagli, ma a causa di questo problema di salute ho dovuto fermarmi. Maria De Filippi e tutti coloro che lavorano con lei mi sono stati vicino. Sono sempre stati molto presenti mentre affrontavo questo problema, che tanto piccolo non è stato. Hanno capito subito l’importanza del mio stop. In questi momenti si vedono i veri amici, le persone che tengono a te e posso garantire che Maria e Raffaella (Mennoia, con cui ha avuto una storia d’amore, ndr) mi vogliono bene. Questa patologia mi ha costretto a cambiare vita”.

Oggi l’ex volto di Uomini e Donne dice di stare bene: “La mia è una situazione che sarebbe potuta diventare complicata, ma ci sto lavorando e sta andando in regressione. È sotto controllo. Devo dire che oggi sto bene. Ho ripreso a fare sport, a lavorare, a fare tutto. Meglio di prima. Mi sento una persona sana al 100% […]”. Lasciata la tv, Jack lavora nell’azienda di famiglia “dove trattiamo, produciamo e commercializziamo laminati piani”. al tempo stesso, però, sogna di tornare in tv: “Mi piacerebbe partecipare a Pechino Express o fare il Grande Fratello. Ma quello che vorrei di più in assoluto è tornare a Uomini e Donne“.