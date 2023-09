Sui social spopola l’hashtag #BarbieBotox, e gli esperti lanciano l’allarme sulla pericolosità dell’ultimo trend di TikTok che fa riferimento al “Trapezius Botox”, ovvero l’iniezione di Botox nei muscoli del trapezio. Una procedura, questa, nata per scopi legati alla terapia del dolore ma che ora sta divenendo particolarmente nota tra le giovanissime che vogliono assomigliare alla celebre bambola. L’intervento infatti provoca un rilassamento del muscolo donando l’impressione di un collo assottigliato, proprio come quello di Barbie.

Tutto è nato quando l’hashtag #BarbieBotox è diventato un trend a partire dall’influencer Isabelle Lux che ha raccontato la propria esperienza in merito sui social. Da lì è stato un dilagare di contenuti incentrati su questa procedura che preoccupa gli esperti, anche perché molti si rivolgono a persone e strutture prive della preparazione necessaria per affrontare questo intervento. Emanuele Bartoletti, presidente della Società Italiana di medicina estetica, commenta così all’Adnkronos: “Il Barbie botox è una follia social, utilizzare la tossina botulinica per rendere il collo come quello della famosa bambola è assurdo. Questo è il classico esempio della piega trasformativa che sta prendendo la medicina estetica. In realtà la medicina estetica nasce per un motivo nobile, ovvero correggere gli inestetismi reali che possono causare insoddisfazione e, nei casi più gravi, anche problemi psicologici come la depressione”. Bartoletti conclude: “Il Barbie Botox è una moda senza senso, perché la tossina botulinica non è indicata per il collo, ma per il trattamento delle rughe del sopracciglio, della fronte o del contorno occhi. Questa pratica, quindi, è ‘off label’, priva di autorizzazioni. Se i muscoli del collo sono troppo sollecitati dal botox il rischio è quello di indebolirli fino al tal punto da non poter riuscire a sollevare la testa quando si è sdraiati. Ma i rischi ci sono anche per i muscoli più profondi, quelli per la deglutizione”.