“Probabilmente è una delle storie dell’ultimo anno più difficili da raccontare“. Così scrive Chiara Ferragni su Instagram condividendo il primo trailer della nuova puntata della serie The Ferragnez con il racconto del dietro le quinte del Festival di Sanremo. Un episodio attesissimo, che molti non vedono l’ora di vedere per capire cosa sia successo davvero tra lei e Fedez in quei giorni e capire di più sulla crisi che hanno vissuto. E infatti il trailer si apre proprio con la scritta emblematica: “La verità che tutti stavano aspettando e che nessuno ha ancora raccontato”. Quindi ecco le immagini dei preparativi dell’imprenditrice digitale, l’arrivo a Sanremo, quindi ecco Fedez che registra nella città dei fiori il suo podcast Muschio Selvaggio e il colpo di scena sul palco con il bacio tra lui e Rosa Chemical.

Chiara, dopo essersi preparata per mesi, è pronta per la sua prima esperienza come co-conduttrice televisiva del Festival di Sanremo. L’imprenditrice racconta i lunghi mesi di lavoro necessari per calcare un palco così importante. “L’unico che può fare un disastro in questo Sanremo sono io”, dice Fedez in una frase che suona ora come profetica. Accanto a lui, Chiara fa un sorriso tirato, carico di preoccupazione. E infatti ecco arrivare le immagini della serata finale della kermesse, con il rapper che si fa trascinare sul palco da Rosa Chemical e il fatidico bacio. Poi la clip che li vede litigare mentre in onda c’è la pubblicità e Fedez che dice: “Non ero completamente lucido”. Quindi la confessione di Ferragni in uno spezzone della seduta di terapia di coppia: “Mi ha fatto ancora più male di quello che potevo immaginarmi — dice —. Io gli avevo chiesto di essere lì come spettatore per una volta e non come performer”. Poi le immagini si interrompono.

E per i fan della coppia (ma anche per tutti gli appassionati di gossip) non resta che aspettare il 14 settembre per sapere cosa è successo a Sanremo e nei mesi successivi. L’episodio – assieme a tutti gli altri della serie – sarà disponibile su Amazon Prime Video.