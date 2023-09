Morgan ha devoluto metà del suo cachet di X Factor, il talent musicale targato Sky al via stasera e nel quale il cantautore è stato chiamato in giuria, all’associazione Casa Arcobaleno che accoglie i ragazzi rifiutati dalle famiglie. La scelta è stata confermata da Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia. Stando a Italia Oggi, 150 mila euro su 300 mila (cachet complessivo) è la cifra devoluta. Nella questione è intervenuto Fabrizio Corona via Telegram: “Settimana scorsa ho chiamato personalmente il mio amico Morgan, con cui condivido demoni, pensieri e follie e gli ho detto ‘Ma scusa, primi dici una cosa che pensi e poi chiedi scusa con la coda tra le gambe, per paura di perdere il lavoro?'”. Queste le parole dell’ex re dei paparazzi che poi ha aggiunto: “Risposta di Morgan: ‘Sì Fabrizio, mi hanno obbligato, ho bisogno di soldi, sono disperato sennò mi avrebbero cacciato‘”. Poi, una sua riflessione: “Ora, noi capiamo tutto e accettiamo tutto, ma già X Factor, che a parte Fedez, che questo mestiere lo sa fare, ha e ha avuto nelle ultime edizioni dei conduttori-insegnanti-opinionisti incapaci. Ha già perso Asia Argento che è stata forse, anzi, sicuramente, il personaggio più forte che X Factor abbia mai avuto, obbliga Marco Castoldi, in base a nessun principio di legge, ma una moda, a dover devolvere obbligatoriamente il 50% del cachet in beneficenza e a rinnegare, umiliandosi, ciò che ha detto. Dove cazzo è finita la libertà di espressione? Io non l’avrei mai fatto”. Al momento sia Sky che Morgan non hanno replicato alle parole di Corona.