Elon Musk è diventato papà per l’undicesima volta. Il lieto evento sarebbe avvenuto nell’ultimo anno, ma non si conosce la data esatta. Si sa, però, che a renderlo di nuovo padre è stata la cantante Grimes, a cui l’imprenditore è stato legato tra il 2018 e il 2022. Da lei Musk ha avuto altri due figli: X Æ A-12, nome abbreviato in “X”, e Exa Dark Sideræl, detta “Y”. Secondo quanto rivelato da una nuova biografia sul magnate americano scritta da Walter Isaacson, la coppia ha avuto in realtà un terzo figlio che è stato chiamato Techno Mechanicus, soprannominato Tau, come la lettera dell’alfabeto greco che deriva dalla lettera fenicia taw, la quale era rappresentata come la moderna X. La notizia arriva a pochi giorni da un tweet – ora rimosso – di Grimes che chiedeva a Musk di lasciarle vedere suo figlio, anche se non è dato sapere se si riferisse al primogenito o al nuovo arrivato.